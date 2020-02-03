В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Правоохранители не сообщают подробности, но подтверждают новость.

Советник РФ по вопросам здравоохранения в Южной Осетии Игорь Галь скончался вместе с супругой в своем доме в Цхинвале.

Тела погибших были обнаружены сегодня, 3 февраля, однако никаких подробностей не сообщается. Правоохранительные органы подтвердили информацию о гибели Галя и его супруги, однако отказались сообщать обстоятельства смерти.

Профессор Игорь Галь работал в республике с 2016 года. Известный медик за эти годы удалось реформировать систему здравоохранения Южной Осетии. К сожалению, случаи загадочных смертей российских чиновников не редкость. Правда, в некоторых случаях выясняется, что смерть не имеет криминальной подоплеки, а причиной стал сердечный приступ. Так, к примеру, произошло в случае скончавшегося в Судане посла России. Также при странных обстоятельствах погиб российский инженер в Ираке.

Игорь Галь. Фото: south-ossetia.info

Как рассказал врач в интервью «Спутник-Осетия» в 2018 году, удалось запустить в строй мощный операционно-хирургический корпус с развитым приемным отделением, подобрать квалифицированный персонал, который мог бы работать на современнейшем оборудовании. Одной из важный задач профессор считал борьбу с социально значимыми заболеваниями.

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