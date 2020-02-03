Избившего росгвардейца боксера Георгия Кушиташвили арестовали на два месяца

Спортсмена задержали в Москве из-за пакета с кокаином.
В понедельник, 3 февраля, 235-й гарнизонный военный суд отправил на два месяца под арест чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Защита просила избрать мерой пресечения домашний арест.
Спортсмена обвиняют в избиении росгвардейца — боксер сломал ему нос. Сам Кушиташвили отрицает свою вину и утверждает, что офицер Росгвардии сам ударился о перила.
Боксера задержали в ночь на 2 февраля в Москве, в подъезде дома на Фрунзенской набережной. По свидетельству силовиков, Кушиташвили нюхал кокаин в компании своего приятеля Овика Оганесяна. При проверке документов боксер распустил руки и дважды ударил офицера Росгвардии в лицо, сломав ему нос. Затем спортсмена скрутили и отвезли в отделение.
У Кушиташвили силовики нашли пакетик с 0,61 грамма кокаина. Возбуждено уголовное дело о применении насилии против представителя власти.
Сам боксер и его защитники утверждают, что кокаин он не употреблял. В доказательство они заявили о том, что еженедельно боксер сдает допинг-пробы, которые показали бы наличие наркотика в крови.
Глава дирекции Федерации бокса России в ЦФО Николай Субачев заявил, что о Кушиташвили нет ни одного негативного отзыва и живет боксер только спортом.
В свою очередь генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Кушиташвили не будет в ближайшее время выступать. «Пусть посидит, – сказал он, – Мы все узнаем, насколько это правда. И другим неуместно будет. Хотя бы за тот поступок, что он там вообще оказался, касаемо наркотиков и поднятия руки на росгвардейца».
В сентябре 2019 года в России произошел другой громкий скандал, связанный с кокаином. С белым порошком в трусах в руки полиции попала известная актриса Наталья Бочкарева. Однако удивительным образом дело обошлось без уголовного преследования.
Напомним, что в июле 2019 года российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.
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