В Москве подростки угнали автомобиль и протаранили здание МВД

В Москве трое молодых людей угнали автомобиль и спровоцировали ДТП. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает ТАСС.

По предварительной версии, группа подростков похитила каршеринговую машину, припаркованную в Козицком переулке. Доехав до 2-го Колобовского переулка, правонарушители сбили шлагбаум, после чего выскочили из салона. Автомобиль продолжил движение и врезался в фасад здания МВД.

Одного из злоумышленников задержали в Одинцовском районе Московской области. В настоящее время полиция разыскивает других участников аварии, сообщает «Царьград».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москве трое молодых людей угнали автомобиль и спровоцировали ДТП. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает ТАСС. По предварительной версии, группа подростков похитила каршеринговую машину, припаркованную в Козицком переулке. Доехав до 2-го Колобовского переулка, правонарушители сбили шлагбаум, после чего выскочили из салона. Автомобиль продолжил движение и врезался в фасад здания МВД. Одного из злоумышленников задержали […]