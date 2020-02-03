В Москве подростки угнали автомобиль и протаранили здание МВД

В Москве подростки угнали автомобиль и протаранили здание МВД

03.02.2020, 19:12, Разное

В Москве трое молодых людей угнали автомобиль и спровоцировали ДТП. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает ТАСС.

По предварительной версии, группа подростков похитила каршеринговую машину, припаркованную в Козицком переулке. Доехав до 2-го Колобовского переулка, правонарушители сбили шлагбаум, после чего выскочили из салона. Автомобиль продолжил движение и врезался в фасад здания МВД.

Одного из злоумышленников задержали в Одинцовском районе Московской области. В настоящее время полиция разыскивает других участников аварии, сообщает «Царьград».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве трое молодых людей угнали автомобиль и спровоцировали ДТП. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает ТАСС. По предварительной версии, группа подростков похитила каршеринговую машину, припаркованную в Козицком переулке. Доехав до 2-го Колобовского переулка, правонарушители сбили шлагбаум, после чего выскочили из салона. Автомобиль продолжил движение и врезался в фасад здания МВД. Одного из злоумышленников задержали […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика