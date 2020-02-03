В Москве подростки угнали автомобиль и протаранили здание МВД

В Москве трое молодых людей угнали автомобиль и спровоцировали ДТП. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает ТАСС.
По предварительной версии, группа подростков похитила каршеринговую машину, припаркованную в Козицком переулке. Доехав до 2-го Колобовского переулка, правонарушители сбили шлагбаум, после чего выскочили из салона. Автомобиль продолжил движение и врезался в фасад здания МВД.
Одного из злоумышленников задержали в Одинцовском районе Московской области. В настоящее время полиция разыскивает других участников аварии, сообщает «Царьград».
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Последнее: В Москве трое молодых людей угнали автомобиль и спровоцировали ДТП. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщает ТАСС. По предварительной версии, группа подростков похитила каршеринговую машину, припаркованную в Козицком переулке. Доехав до 2-го Колобовского переулка, правонарушители сбили шлагбаум, после чего выскочили из салона. Автомобиль продолжил движение и врезался в фасад здания МВД. Одного из злоумышленников задержали […]
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