Состояние ряда российских миллиардеров резко сократилось

В январе 2020 года состояние некоторых российских миллиардеров резко сократилось: в целом за месяц они потеряли 7,77 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинг BBI вошли 500 богатейших людей мира, среди которых 23 россиянина. Самым успешным среди россиян стал владелец «Норникеля» Владимир Потанин (+1,44 млрд долларов), его состояние оценивается в 29,5 млрд долларов.

Далее следует совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+600 млн долларов), состояние увеличилось до 22,9 млрд долларов.

Третьим россиянином в списке стал совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, но он потерял 2,46 млрд долларов (общее состояние 22,1 млрд долларов), далее идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, потерявший 867 млн долларов (общее состояние 20,5 млрд долларов).

Ранее самым разбогатевшим за 2019 год российским миллиардером по данным Bloomberg стал Владимир Потанин.

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