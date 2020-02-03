Защитившего детей от педофила россиянина обвинили в убийстве

Жителя Уфы заподозрили в убийстве 54-летнего педофила, сообщила пресс-служба СУ СК по республике Башкортостан.

«Вечером 30 января к подозреваемому обратился 14-летний мальчик, попросив помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

33-летний подозреваемый решил «выяснить отношения» с мужчиной, конфликт перерос в драку. В ходе нее уфимец нанес несколько ударов руками и палкой по педофилу, очевидцы вызвали полицию, которые задержали нападавшего.

После этого потерпевший скончался.

«По результатам проведенных следственных действий, в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», – отметили в СК.

Вступившийся за детей мужчина стал фигурантом дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Его отправили под домашний арест.

В январе жителя Астрахани заподозрили в 130 преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери, по версии следствия, подозреваемый 14 лет издевался над девочкой.

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