«Яндекс.Маркет» назвал смартфоны десятилетия

Аналитики "Яндекс.Маркета" составили список главных устройств десятилетия. В него вошли товары, которыми покупатели интересовались чаще всего: от смартфонов и ноутбуков до портативных колонок и беспроводных наушников.

В категории смартфонов к безусловным лидерам отнесли три линейки: Samsung Galaxy, одними из первых получившие функцию беспроводной зарядки, Apple iPhone, полюбившиеся за селфи-камеру, и Redmi Note за соотношение цена-качество. Модели именно этих брендов оказались самыми популярными в 2019 году: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.

При выборе смартфона пользователи, как правило, ориентируются на два параметра. К таковым в "Яндекс.Маркете" отнесли возможность подключения двух SIM-карт — на такие смартфоны пришлось более 90% переходов — и функцию бесконтактной оплаты (более 60%).

Среди планшетов, по мнению специалистов сервиса, главенствует Apple iPad. Его назвали универсальным устройством с очень качественным экраном, которое одинаково подходит для игр, чтения книг и любой другой активности.

К лучшим ноутбукам эксперты "Яндекс.Маркета" отнесли продукцию Apple, Asus и Xiaomi. Спросом пользовался классический форм-фактор: 68% переходов против 1% на гибриды и трансформеры

Топ-5 моделей на 2019 выглядит так:

Apple MacBook Air 13 Mid 2017

Apple MacBook Air 13 Late 2018

ASUS TUF Gaming FX505

Apple MacBook Pro 13 Mid 2017

Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018

Из "умных" браслетов аналитики сервиса выделили Xiaomi Mi Band — им интересуются ради цены, качества и дизайна. В категории портативных колонок первенствует JBL: продукцию этой компании ценят за дизайн, долгое время автономной работы и влагозащиту. Лучшими беспроводными наушниками стали AirPods: долгая работа без подзарядки и простота использования оправдывают высокую цену, сочли специалисты "Яндекс.Маркета".

Текст:

Вести.Hi-tech

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Генеральная прокуратура России предложила кассационному суду уменьшить наказание активисту Константину Котову с четырех лет колонии до одного. Представление надзорного ведомства 3 февраля опубликовала в Facebook его адвокат Мария Эйсмонт. Согласно документу, Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно; поэтому длительное тюремное заключение «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости». Сидим с Anastasia Georgievskaya в Чайхоне у Тверского […]