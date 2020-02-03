«Яндекс.Маркет» назвал смартфоны десятилетия

Аналитики "Яндекс.Маркета" составили список главных устройств десятилетия. В него вошли товары, которыми покупатели интересовались чаще всего: от смартфонов и ноутбуков до портативных колонок и беспроводных наушников.
В категории смартфонов к безусловным лидерам отнесли три линейки: Samsung Galaxy, одними из первых получившие функцию беспроводной зарядки, Apple iPhone, полюбившиеся за селфи-камеру, и Redmi Note за соотношение цена-качество. Модели именно этих брендов оказались самыми популярными в 2019 году: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.
При выборе смартфона пользователи, как правило, ориентируются на два параметра. К таковым в "Яндекс.Маркете" отнесли возможность подключения двух SIM-карт — на такие смартфоны пришлось более 90% переходов — и функцию бесконтактной оплаты (более 60%).
Среди планшетов, по мнению специалистов сервиса, главенствует Apple iPad. Его назвали универсальным устройством с очень качественным экраном, которое одинаково подходит для игр, чтения книг и любой другой активности.
К лучшим ноутбукам эксперты "Яндекс.Маркета" отнесли продукцию Apple, Asus и Xiaomi. Спросом пользовался классический форм-фактор: 68% переходов против 1% на гибриды и трансформеры
Топ-5 моделей на 2019 выглядит так:
- Apple MacBook Air 13 Mid 2017
- Apple MacBook Air 13 Late 2018
- ASUS TUF Gaming FX505
- Apple MacBook Pro 13 Mid 2017
- Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018
Из "умных" браслетов аналитики сервиса выделили Xiaomi Mi Band — им интересуются ради цены, качества и дизайна. В категории портативных колонок первенствует JBL: продукцию этой компании ценят за дизайн, долгое время автономной работы и влагозащиту. Лучшими беспроводными наушниками стали AirPods: долгая работа без подзарядки и простота использования оправдывают высокую цену, сочли специалисты "Яндекс.Маркета".
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Вести.Hi-tech
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