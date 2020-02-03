«Яндекс.Маркет» назвал смартфоны десятилетия

«Яндекс.Маркет» назвал смартфоны десятилетия

03.02.2020, 19:06, Новости дня

Аналитики "Яндекс.Маркета" составили список главных устройств десятилетия. В него вошли товары, которыми покупатели интересовались чаще всего: от смартфонов и ноутбуков до портативных колонок и беспроводных наушников.

В категории смартфонов к безусловным лидерам отнесли три линейки: Samsung Galaxy, одними из первых получившие функцию беспроводной зарядки, Apple iPhone, полюбившиеся за селфи-камеру, и Redmi Note за соотношение цена-качество. Модели именно этих брендов оказались самыми популярными в 2019 году: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr.

При выборе смартфона пользователи, как правило, ориентируются на два параметра. К таковым в "Яндекс.Маркете" отнесли возможность подключения двух SIM-карт — на такие смартфоны пришлось более 90% переходов — и функцию бесконтактной оплаты (более 60%).

Среди планшетов, по мнению специалистов сервиса, главенствует Apple iPad. Его назвали универсальным устройством с очень качественным экраном, которое одинаково подходит для игр, чтения книг и любой другой активности.

К лучшим ноутбукам эксперты "Яндекс.Маркета" отнесли продукцию Apple, Asus и Xiaomi. Спросом пользовался классический форм-фактор: 68% переходов против 1% на гибриды и трансформеры

Топ-5 моделей на 2019 выглядит так:

  • Apple MacBook Air 13 Mid 2017
  • Apple MacBook Air 13 Late 2018
  • ASUS TUF Gaming FX505
  • Apple MacBook Pro 13 Mid 2017
  • Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018

Из "умных" браслетов аналитики сервиса выделили Xiaomi Mi Band — им интересуются ради цены, качества и дизайна. В категории портативных колонок первенствует JBL: продукцию этой компании ценят за дизайн, долгое время автономной работы и влагозащиту. Лучшими беспроводными наушниками стали AirPods: долгая работа без подзарядки и простота использования оправдывают высокую цену, сочли специалисты "Яндекс.Маркета".

Текст:
Вести.Hi-tech

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Генеральная прокуратура России предложила кассационному суду уменьшить наказание активисту Константину Котову с четырех лет колонии до одного. Представление надзорного ведомства 3 февраля опубликовала в Facebook его адвокат Мария Эйсмонт. Согласно документу, Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно; поэтому длительное тюремное заключение «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости». Сидим с Anastasia Georgievskaya в Чайхоне у Тверского […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика