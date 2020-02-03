Украинский теннисист Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP, который проходит во французском Монпелье, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов профессионалов.
3 февраля Стаховский победил представителя Сербии Данило Петровича со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась около часа.
Это была первая встреча между украинцем и сербом на турнирах ATP. Стаховский занимает 153-е место в рейтинге лучших теннисистов мира, Петрович – 159-й.
В основной сетке турнира Стаховский сыграет с французом Пьер-Юг Эрбером, который занимает 67-е место в рейтинге ATP.
Стаховский – единственный представитель Украины на теннисном турнире ATP в Монпелье.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генеральная прокуратура России предложила кассационному суду уменьшить наказание активисту Константину Котову с четырех лет колонии до одного. Представление надзорного ведомства 3 февраля опубликовала в Facebook его адвокат Мария Эйсмонт. Согласно документу, Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно; поэтому длительное тюремное заключение «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости». Сидим с Anastasia Georgievskaya в Чайхоне у Тверского […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Зеленский похвалился «работой без истерик» после крушения Boeing / 11 января
- Зеленский проигнорировал вопрос о поездке в Москву на День Победы / 9 декабря
- Возвращавшийся в Шереметьево из-за неполадки SSJ-100 прибыл в Ставрополь / 13 января
- Лавров прокомментировал «шпионское гнездо» во Франции / 8 декабря
- Time поместил Зеленского на обложку / 5 декабря
- В Афганистане заявили, что самолет с американскими военными разбился из-за технических проблем / 29 января
- Задержания по «сахарному делу» в Белоруссии оказались связаны с поставками в Россию / 30 января
- Медведев: в обществе есть запрос на справедливость, но разногласия не решить на площадях / 5 декабря