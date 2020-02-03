Украинский теннисист Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в основную сетку турнира ATP, который проходит во французском Монпелье, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов профессионалов.

3 февраля Стаховский победил представителя Сербии Данило Петровича со счетом 6:2, 6:4. Игра длилась около часа.

Это была первая встреча между украинцем и сербом на турнирах ATP. Стаховский занимает 153-е место в рейтинге лучших теннисистов мира, Петрович – 159-й.

В основной сетке турнира Стаховский сыграет с французом Пьер-Юг Эрбером, который занимает 67-е место в рейтинге ATP.

Стаховский – единственный представитель Украины на теннисном турнире ATP в Монпелье.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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