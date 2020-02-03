Зеленскому доверяют менее 50% украинцев — опрос

Рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому в конце января составил 49,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенные Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко.

При этом не доверяют главе государства 39,3% граждан. Баланс доверия составил +10,1%.

Совсем не доверяют Зеленскому 20,5% опрошенных, скорее не доверяют – 18,8%. Скорее доверяют президенту 28,7%, еще 20,7% – полностью доверяют, а 11,3% опрошенных выбрали пункт «Сложно ответить».

Согласно исследованию, Кабмину Украины не доверяют 68,3% опрошенных, доверяют только 23,4%. Баланс доверия составил -44,9%.

Премьер-министру Украины доверяют только 23,5% украинцев, не доверяют – 65,5%. Баланс доверия составил -42%.

Верховной раде Украины не доверяют 68,5% опрошенных, доверяют – 23, 4%. А спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяет 36,2% украинцев, 52,5 – не доверяют.

Скриншот: smc.org.ua

Исследование проведено с 24-го по 28 января 2020 года. Опрошено 2003 респондента старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. С учетом депутатов, избранных в мажоритарных округах, «Слуга народа», насчитывающая 254 нардепа, получила права парламентской коалиции.

29 августа прошло первое пленарное заседание Верховной Рады нового созыва, на котором было назначено новое правительство во главе с Гончаруком.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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