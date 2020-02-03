Год рождения влияет на уязвимость к гриппу

Некоторые исследователи полагают, что феномен под названием антигенный импринтинг играет немалую роль в жизни человека. Речь идёт о концепции, согласно которой подтип гриппа, которым человек переболел в первые годы своей жизни, влияет на реакцию иммунной системы на вирус в течение всей последующей жизни. Недавняя работа канадских учёных подтвердила эту гипотезу.

Напомним, что существует два наиболее распространённых подтипа вируса гриппа А: H1N1 и H3N2. Они вызывают кашель, боль и лихорадку.

Обычно патогены сменяют друг друга на "посту": в один сезон человек рискует столкнуться с первым вирусом, в другой — со вторым. В итоге в его организме остаются определённые "следы" этого нападения (определяются теми самыми антигенами, подробнее читайте в нашем большом материале про грипп).

Сезон гриппа 2018-2019 годов стал аномальным, поскольку оба подтипа дали о себе знать в разные периоды времени. В результате исследователи из Университета МакMастерa получили редкую возможность изучить антигенный импринтинг.

Специалисты собрали данные об этом необычном сезоне гриппа и изучили связь между возрастом человека и уязвимостью к H1N1 и H3N2. Зная возраст пациентов, исследователи могли определить подтип вируса гриппа, с которым человек мог столкнуться в первые годы жизни.

"Благодаря нашим предыдущим исследованиям мы уже знали, что восприимчивость к определённым подтипам гриппа может быть связана с годом рождения", — объясняет ведущий автор работы Алан Ганьон (Alain Gagnon) из Монреальского университета.

Новое исследование показывает, что гипотеза антигенного импринтинга имеет полное право на жизнь.

Специалисты выяснили, что тип вируса гриппа, которому человек подвергался в раннем детстве, влияет на его способность бороться с гриппом на протяжении всей жизни. Они выявили быстрые изменения в тенденциях заражения двумя подтипами вируса гриппа А. Исследователи пришли к выводу, что эти изменения связаны с возрастом пациентов.

"Вместо того чтобы просто показать, как определённые возрастные паттерны связаны с тем или иным подтипом в течение одного сезона гриппа, мы воспользовались уникальным "естественным экспериментом", чтобы показать, как изменение в доминировании подтипа [гриппа] в течение одного сезона приводит к изменению восприимчивости в зависимости от возраста", — говорит Ганьон.

По мнению учёных, полученные данные могут пригодиться специалистам в области здравоохранения. Они помогут им определить, какие демографические группы наиболее подвержены риску, если циркулирует тот или иной подтип патогена.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Clinical Infectious Diseases.

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Вести.Наука

Источник: Вести

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