Арестован директор крымского парка львов «Тайган»

В Крыму Белогорский районный суд арестовал на два месяца директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова.

Как заявил руководитель пресс-службы зоопарка Татьяна Алексагина, его забрали в СИЗО прямо из зала суда.

Арестовали Зубкова за то, что ранее он пропустил одно из судебных заседаний.

3 февраля суд рассматривал дело о нападении льва на посетительницу парка в июле 2018 года, передает "Россия 24".

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Генеральная прокуратура России предложила кассационному суду уменьшить наказание активисту Константину Котову с четырех лет колонии до одного. Представление надзорного ведомства 3 февраля опубликовала в Facebook его адвокат Мария Эйсмонт. Согласно документу, Котов впервые совершил преступление и характеризуется положительно; поэтому длительное тюремное заключение «нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости». Сидим с Anastasia Georgievskaya в Чайхоне у Тверского […]