Компания JAC Motors начнёт поставлять в Россию электромобили iEV7S

Компания JAC Motors готовится к началу поставок электрокаров iEV7S в РФ. На сегодня уже осуществляются процедуры для сертификации на территории страны.
Новый автомобиль получил аккумуляторные батареи, позволяющие преодолевать до 300 км без промежуточной подзарядки. Набор 50 км/ч занимает у iEV7S 4 с. В начале осени 2019-го кроссовер прошел серию краш-тестов, организованных китайским центром контроля уровня безопасности транспорта C-NCAP.
Авто проверили при фронтальном ударе после разгона до 50 км/ч, а также оценили понесённый урон после бокового столкновения на скорости в 64 км/ч. Результаты проверки были названы успешными. В августе 2019-го компания-производитель показала в РФ пикап T6. Вдобавок, на российский авторынок запланирована поставка продуктов JAC Sunray в кузовах фургон и микроавтобус, пишет «Глобал МСК».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Компания JAC Motors готовится к началу поставок электрокаров iEV7S в РФ. На сегодня уже осуществляются процедуры для сертификации на территории страны. Новый автомобиль получил аккумуляторные батареи, позволяющие преодолевать до 300 км без промежуточной подзарядки. Набор 50 км/ч занимает у iEV7S 4 с. В начале осени 2019-го кроссовер прошел серию краш-тестов, организованных китайским центром контроля уровня […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Тысячи москвичей лишили бесплатной парковки / 14 января
- Медики дали советы по правильному употреблению пищи для улучшения здоровья / 13 января
- Электронная кунсткамера / 26 января
- Ольга Бузова перестала скрывать роман с блогером Давидом Манукяном / 29 декабря
- Мнение: Можно ли встретить Новый год без ёлки? / 28 декабря
- Врач рассказала, почему женщины чаще болеют артритом / 2 февраля
- Мнение: История о больнице / 14 марта
- Чувствует себя как дома: появилось доказательство романа Ольги Бузовой и блогера / 24 декабря