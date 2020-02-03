Компания JAC Motors начнёт поставлять в Россию электромобили iEV7S

Компания JAC Motors начнёт поставлять в Россию электромобили iEV7S

03.02.2020, 19:04, Разное

Компания JAC Motors готовится к началу поставок электрокаров iEV7S в РФ. На сегодня уже осуществляются процедуры для сертификации на территории страны.
Новый автомобиль получил аккумуляторные батареи, позволяющие преодолевать до 300 км без промежуточной подзарядки. Набор 50 км/ч занимает у iEV7S 4 с. В начале осени 2019-го кроссовер прошел серию краш-тестов, организованных китайским центром контроля уровня безопасности транспорта C-NCAP.

Авто проверили при фронтальном ударе после разгона до 50 км/ч, а также оценили понесённый урон после бокового столкновения на скорости в 64 км/ч. Результаты проверки были названы успешными. В августе 2019-го компания-производитель показала в РФ пикап T6. Вдобавок, на российский авторынок запланирована поставка продуктов JAC Sunray в кузовах фургон и микроавтобус, пишет «Глобал МСК».



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Последнее: Компания JAC Motors готовится к началу поставок электрокаров iEV7S в РФ. На сегодня уже осуществляются процедуры для сертификации на территории страны. Новый автомобиль получил аккумуляторные батареи, позволяющие преодолевать до 300 км без промежуточной подзарядки. Набор 50 км/ч занимает у iEV7S 4 с. В начале осени 2019-го кроссовер прошел серию краш-тестов, организованных китайским центром контроля уровня […]

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