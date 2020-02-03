«Загораживаю море»: Кристина Асмус в соблазнительном купальнике пошутила над своей фигурой.

Кристина Асмус поделилась с поклонниками в Instagram-микроблоге живописной фотографией, сделанной на Мальдивах. Знаменитость, облаченная в соблазнительный купальник, пошутила над своей фигурой.

«Загораживаю море», — подписала снимок актриса. В кадре Асмус запечатлена на фоне водной глади в сдельном купальнике с открытой спиной, подчеркивающем ее изящную фигуру. Супруга Гарика Харламова смотрит вдаль, придерживая одной рукой распущенные локоны. Судя по геометке, знаменитость отдыхает на Мальдивах в одном их фешенебельных отелей.



«Отойди, не загораживай!» — поддержали шутку звезды ее поклонники. Многие фолловеры восхитились фигурой Асмус и обратили внимание на ее подтянутые ягодицы. «Какая вы стройная, тростинка просто», — написала одна из фанаток, а другие отметили, как повезло Харламову быть женатым на такой красивой женщине.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания JAC Motors готовится к началу поставок электрокаров iEV7S в РФ. На сегодня уже осуществляются процедуры для сертификации на территории страны. Новый автомобиль получил аккумуляторные батареи, позволяющие преодолевать до 300 км без промежуточной подзарядки. Набор 50 км/ч занимает у iEV7S 4 с. В начале осени 2019-го кроссовер прошел серию краш-тестов, организованных китайским центром контроля уровня […]