«Загораживаю море»: Кристина Асмус в соблазнительном купальнике пошутила над своей фигурой.

Кристина Асмус поделилась с поклонниками в Instagram-микроблоге живописной фотографией, сделанной на Мальдивах. Знаменитость, облаченная в соблазнительный купальник, пошутила над своей фигурой.
«Загораживаю море», — подписала снимок актриса. В кадре Асмус запечатлена на фоне водной глади в сдельном купальнике с открытой спиной, подчеркивающем ее изящную фигуру. Супруга Гарика Харламова смотрит вдаль, придерживая одной рукой распущенные локоны. Судя по геометке, знаменитость отдыхает на Мальдивах в одном их фешенебельных отелей.
«Отойди, не загораживай!» — поддержали шутку звезды ее поклонники. Многие фолловеры восхитились фигурой Асмус и обратили внимание на ее подтянутые ягодицы. «Какая вы стройная, тростинка просто», — написала одна из фанаток, а другие отметили, как повезло Харламову быть женатым на такой красивой женщине.
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