В Мадриде готовится сесть самолет с вошедшей в двигатель частью шасси

В Мадриде готовится сесть самолет с вошедшей в двигатель частью шасси

03.02.2020, 18:58, Новости дня

Самолет авиакомпании Air Canada готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Мадрида в связи с техническими проблемами, информирует аэронавигационное управление страны. СМИ сообщили, что часть шасси вошла в двигатель лайнера.

«Рейс с техническими проблемами пролетает над Мадридом перед тем, как вернуться в аэропорт. Из соображений безопасности мы вновь регулируем операции [взлетов и вылетов] в ожидании, когда он приземлится», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На борту 130 пассажиров, El Pais пишет, что у лайнера возникли проблемы с шасси при взлете. СМИ утверждают, что часть шасси вошла в двигатель.

Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что самолет кружил над Мадридом на низкой высоте.



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Последнее: Самолет авиакомпании Air Canada готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Мадрида в связи с техническими проблемами, информирует аэронавигационное управление страны. СМИ сообщили, что часть шасси вошла в двигатель лайнера. «Рейс с техническими проблемами пролетает над Мадридом перед тем, как вернуться в аэропорт. Из соображений безопасности мы вновь регулируем операции [взлетов и вылетов] в ожидании, когда […]

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