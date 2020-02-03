В Мадриде готовится сесть самолет с вошедшей в двигатель частью шасси

Самолет авиакомпании Air Canada готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Мадрида в связи с техническими проблемами, информирует аэронавигационное управление страны. СМИ сообщили, что часть шасси вошла в двигатель лайнера.

«Рейс с техническими проблемами пролетает над Мадридом перед тем, как вернуться в аэропорт. Из соображений безопасности мы вновь регулируем операции [взлетов и вылетов] в ожидании, когда он приземлится», – передает ТАСС сообщение ведомства.

На борту 130 пассажиров, El Pais пишет, что у лайнера возникли проблемы с шасси при взлете. СМИ утверждают, что часть шасси вошла в двигатель.

Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что самолет кружил над Мадридом на низкой высоте.





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Последнее: Самолет авиакомпании Air Canada готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Мадрида в связи с техническими проблемами, информирует аэронавигационное управление страны. СМИ сообщили, что часть шасси вошла в двигатель лайнера. «Рейс с техническими проблемами пролетает над Мадридом перед тем, как вернуться в аэропорт. Из соображений безопасности мы вновь регулируем операции [взлетов и вылетов] в ожидании, когда […]