В Крыму арестован владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков

Белогорский районный суд Крыма на два месяца арестовал владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в рамках уголовного дела о нападении льва на посетительницу сафари-парка. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее он был под подпиской о невыезде.
По данным агентства, причиной ареста владельца «Тайгана» Олега Зубкова стала неявка в суд.
Адвокат Зубкова собирается подать апелляцию на решение об аресте.
Инцидент произошел в июле 2018 года. Туристка из Кировской области подошла ко одному из львов в парке и положила ему руку на гриву, чтобы сфотографироваться. Лев укусил женщину за руку.
Дело об оказании небезопасных услуг было передано в суд в начале ноября 2019 года. Зубкову грозит до шести лет лишения свободы.
В конце 2019 года парк львов «Тайган» закрыли на 30 дней во второй раз, еще до истечения прошлого срока. На этот раз — из-за отсутствия вакцинации у животных.
Как отмечает «Крым.Реалии», в начале декабря работу парка приостановили на 30 дней по другому судебному решению, из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных.
Олег Зубков тогда заявлял, что эти причины надуманные, а закрытие вызвано его затянувшимся конфликтом с российскими властями Крыма.
На одной из пресс-конференций глава Крыма Сергей Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем, который поднимает скандал, не выполняя законные требования ветеринаров».
В 2015 году Зубков объявлял о закрытии зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» в Крыму в знак протеста против действий прокурора Натальи Поклонской. Он также потребовал ее отставки.
В интервью The Insider Олег Зубков рассказал о том, как прокуратура Крыма преследует частный бизнес.
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Последнее: Белогорский районный суд Крыма на два месяца арестовал владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова в рамках уголовного дела о нападении льва на посетительницу сафари-парка. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее он был под подпиской о невыезде. По данным агентства, причиной ареста владельца «Тайгана» Олега Зубкова стала неявка в суд. Адвокат Зубкова собирается подать апелляцию на решение об аресте. Инцидент […]
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