Экологи обвинили принца Уэльского Чарльза в популизме

Принц Уэльский Чарльз воспользовался частным вертолетом сразу после того, как прочитал лекцию в Кембридже о вреде для экологии авиационного топлива. Об этом сообщает издание Mirror.

«У нас слишком мало времени, чтобы спасти эту планету от антропогенных выбросов в атмосферу», – заявил принц Чарльз, выступая перед учеными. После лекции принц Чарльз улетел на частном вертолете к королеве Великобритании Елизавете II, сообщает издание.

По оценкам экологов, использование принцем Чарльзом вертолета только в этот день стало причиной выброса в атмосферу 2,5 тонн углерода. «Если бы он воспользовался автомобилем, то мог бы сократить этот показатель до 0,2 тонны», – цитирует издание слова экспертов.

По словам генерального директора агитационной группы Republic Грэма Смитта, принц Чарльз всего лишь хочет играть роль борца за экологию, но «не готов сам ходить пешком».

Как пишет издание, представители королевской семьи прокомментировали скандал с участием принца Чарльза, заявив, что он не занимается выбором транспорта для личного перемещения. «Чтобы выполнять свою работу по всему миру, принцу иногда приходится летать. Как только появится более совершенный способ перемещения, он первым им воспользуется», – сказано в сообщении.

В организации Republic эти объяснения назвали «странными». «Многие были бы удивлены, узнав, что несколько встреч являются поводом летать на вертолете», – говорится в сообщении агитационной экогруппы.

Принц Чарльз впервые выступил с докладом о сохранении климата в 20-летнем возрасте и с тех пор активно борется за сохранение природы.

Во время проведения всемирного экологического форума в Давосе принц Чарльз призвал политиков ввести экологический налог и создать новую экономическую модель.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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