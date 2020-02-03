В Кремле не согласны с позицией Эрдогана по Крыму и зовут его посетить полустров

В Кремле выразили несогласие с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу Крыма и по ситуации с крымскими татарами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает 3 февраля «Интерфакс».

«В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал высказанные ранее в понедельник слова Эрдогана о том, что Анкара не признает принадлежность Крыма России и продолжает следить за положением крымских татар.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», — добавил пресс-секретарь главы российского государства.

3 февраля Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она, в частности, обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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