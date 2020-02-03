Власти Сингапура окажут помощь бизнесу в связи с коронавирусом

Сингапур объявил о выделении помощи местным компаниям и трудящимся на фоне вспышки коронавируса и усиления его экономических последствий. Напомним, что болезнь уже вызвала спад на финансовых рынках, потрясения в деловой среде и нарушения поставок по всему региону.

В субботу власти островного государства заявили, что выделят средства из госбюджета, чтобы помочь компаниям покрыть финансовые потребности и выплачивать зарплаты, в то время как коронавирус распространяется за пределами Китая и причиняет ущерб экономике других стран Азии.

Поддержку получат компании в сфере туризма и транспорта, которые больше всего пострадали в результаты вспышки заболевания. Власти также рассматривают возможность помощи смежным отраслям в случае, если они понесут серьезный ущерб, заявили в совместном пресс-релизе Министерство финансов и Министерство торговли и промышленности.

Спад на финансовых рынках

Китайские рынки при открытии торгов в понедельник после каникул по случаю Китайского нового года потеряли до 9 процентов. Менее значительные потери отмечены на рынках Японии, Австралии и Сингапура.

Сингапурская экономика в значительной степени зависит от международной торговли, как финансовой, так и товарной. В Сингапуре также часто проводятся международные конференции. Однако распространение коронавируса продолжается уже более месяца, что приводит к закрытию магазинов, отмене рейсов, мероприятий и гостиничных броней по всей Азии.

«По понятным причинам сингапурцы обеспокоены», – говорится в заявлении двух министерств. Как сообщается, правительство объявит о выделении долларового пакета помощи в рамках годового бюджета, который должен быть представлен 18 февраля.

В Сингапуре зафиксировано 18 случаев заражения коронавирусом – это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии после Таиланда. Тем временем на Филиппинах зарегистрирован первый летальный исход за пределами Китая.

Поначалу страны региона с осторожностью отслеживали возможные экономические последствия вспышки вируса в Китае. Компании Apple и Disneyland временно прекратили обслуживание клиентов на материке, а многие соседние страны ввели запреты на въезд.

Нарушения в цепочках поставок

Однако со временем стало ясно, что экономические последствия могут оказаться более долгосрочными. Starbucks, Toyota, Royal Caribbean Cruises и ряд других компаний частично приостановили работу в Китае. Госбанк снизил процентные ставки в стремлении поддержать экономику. Китай также является важным каналом поставок для многих иностранных компаний, поэтому пострадать могут и они. В особенности это касается технологической сферы. Из-за опасений по поводу перебоев с поставками упали в цене акции таких компаний как Sharp и Foxconn (поставщик комплектующих для iPhone).

Потери в турбизнесе

Соседние с Китаем страны также обеспокоены в связи с резким сокращением потока туристов из Китая. Обычно в праздничный период много китайских туристов приезжают на остров Пхукет в Таиланде, а без них местная экономика может потерять до 1,5 миллиардов долларов, по прогнозам тайского Министерства туризма.

В Сингапуре на фоне вспышки заболевания также отмечено резкое снижение турпотока, пятая часть которого приходится на Китай.

По данным инвестиционного банка Natixis, Сингапур наряду с Гонконгом, Макао и Тайванем входит в число популярных направлений, которые могут сильнее всего пострадать в связи с коронавирусом. По прогнозам аналитиков банка, последствия для регионального и мирового турбизнеса будут серьезнее, чем в прошлом.

Власти Сингапура принимают активные меры, чтобы защитить туристический бизнес. Помимо финансовой помощи, правительство предусмотрело лицензионные льготы для гостиниц, турагентов и гидов, а также субсидии, покрывающие расходы на уборку в гостиницах, где размещаются пациенты с коронавирусом.

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