Петербургские власти до сих пор не установили, кто производил демонтаж СКК

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, в правительстве города до сих пор не в курсе, какая именно компания производила работы по демонтажу СКК.
Соколов добавил, что на данный момент вопрос о расторжении концессионного соглашения по СКК «Петербургский» не стоит, передает «Фонтанка».
Чиновник также уклонился от прямого ответа на вопрос «Получали ли в Смольном уведомление о демонтаже?», подчеркивает издание.
Соколов добавил, что возможность расторжения соглашения в договоре прописана, но делать выводы до того, как Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему, рано.
«Если концессионер не получил решения о приостановке работ от уполномоченных органов, он вправе эксплуатировать, несмотря на то, что случилась такая чрезвычайная ситуация. <…> Любые работы должны согласовываться в рамках действующего законодательства. Должны или не должны были (уведомлять), решит следствие», – сказал вице-губернатор.
Напомним, при демонтаже крыши здания СКК «Петербургский» произошло обрушение. Момент попал на видео. В результате обрушения погиб один человек. Позже СМИ сообщили, что погибший не имел страховочной веревки, которая помогла бы ему спастись во время падения СКК.
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