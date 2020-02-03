Турция заявила о «нейтрализации» нескольких десятков сирийских солдат

Турция заявила о «нейтрализации» нескольких десятков сирийских солдат

03.02.2020, 18:51, Новости дня

Турция в ответ на обстрел военных в Идлибе «нейтрализовала» 76 солдат правительственных войск Сирии, заявили в турецком минобороны.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о восьми погибших турецких военных в результате столкновений с сирийской армией в Идлибе. После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российские военные объяснили инцидент тем, что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. В Анкаре опровергли эти данные.

После инцидента по телефону пообщались главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Телевизионный сюжет с записью радиообмена иранского пилота и диспетчера тегеранского аэропорта стал лишним доказательством того, что самолет «Международных авиалиний Украины» был уничтожен ракетой в районе, признанном безопасным для полетов гражданской авиации. Об этом 3 февраля написал в Facebook президент МАУ Евгений Дыхне. «С того самого момента, когда стало известно о катастрофе, авиакомпания занимала четкую и уверенную […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика