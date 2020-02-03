Турция заявила о «нейтрализации» нескольких десятков сирийских солдат

Турция в ответ на обстрел военных в Идлибе «нейтрализовала» 76 солдат правительственных войск Сирии, заявили в турецком минобороны.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на турецкое телевидение.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о восьми погибших турецких военных в результате столкновений с сирийской армией в Идлибе. После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
Российские военные объяснили инцидент тем, что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. В Анкаре опровергли эти данные.
После инцидента по телефону пообщались главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
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