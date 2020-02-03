Верховный суд вступился за «прогульщиков по уважительной причине»

Верховный суд отменил решение районного и городского судов и вернул дело об увольнении женщины по причине прогула по уважительной причине на новое рассмотрение.

Женщина не вышла на работу, так как ее племянник сломал нос, и ему срочно понадобилась помощь врачей. В суде женщина пояснила, что живет вместе с сестрой и ее сыном и принимает активное участие в жизни мальчика. В тот день ее сестра была в больнице с матерью, а ребенок, играя во дворе, получил травму. Тетя поехала с племянником в больницу.

Работодателя о своем отсутствии она предупредила, написав ему сообщение, также женщина попросила коллегу подменить ее на работе. Свое отсутствие сотрудница подтвердила документально, предоставив справки из больницы, однако работодатель все равно расторг с ней трудовой договор, и женщина обратилась в суд, информирует «Российская газета».

В ВС отметили, что причина, по которой сотрудница пропустила работу, была уважительной, кроме того, женщина предприняла меры для обеспечения рабочего процесса в свое отсутствие. Также, сменщица женщины предупреждала заместителя начальника о том, что будет заменять отсутствующего сотрудника. При этом до непосредственного начальника ей не удалось дозвониться.

Ранее Бабушкинский суд Москвы встал на сторону работодателя, Мосгорсуд также согласился с этим решением. Районный суд решил, что женщина не представила законных доказательств того, что именно она должна была везти племянника к врачу. Кроме того, суд заявил, что у гражданки не было руках разрешения начальства пропустить работу.

«Обязательным для правильного разрешения спора является установление обстоятельств и причин (уважительных или неуважительных) отсутствия работника на рабочем месте», – отметил ВС.

В Верховном суде считают, что районный суд «ошибочно полагал имеющим значение прежде всего то, получила или нет сотрудница согласие руководителя на пропуск своей смены».

Верховный суд пришел к выводу, что позиция районного суда не соответствует правовым нормам, также следовало допросить заместителя начальника, которого сменщица уведомила о невыходе истицы на работу, чего не сделал также и городской суд. Дело передано на новое рассмотрение.

Напомним, ранее Верховный суд принял сторону сотрудницы столичного НИИ, которая из-за сильного снегопада не пришла на работу, в результате чего ее уволили.

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