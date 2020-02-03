В Таиланде заявили, что нашли метод лечения коронавируса 2019-nCoV

Врачи клиники «Раджавити» в Бангкоке заявили на брифинге 2 февраля, что нашли метод лечения пациентов с положительным результатом на новый коронавирус 2019-nCoV. Об этом пишет Bangkok Post.
Доктора Криангсак Атипорнванич и Субсаи Конгсангдао утверждают, что комбинация препаратов против гриппа и антиретровирусных препаратов, обычно используемых для лечения больных ВИЧ, эффективна против китайского вируса.
Они рассказали о лечении 70-летней китаянки, у которой появились серьезные симптомы вскоре после прибытия в Таиланд из китайского Уханя. 29 января ее перевели в больницу «Раджавити». Признаки улучшения состояния пациентки появились примерно через 48 часов после введения коктейля из лекарств, а новый тест показал негативный результат на коронавирус.
Другим пациентам теперь также будут назначать эту комбинацию лекарств, поскольку эта комбинация оказалась эффективной для пациентов с серьезными симптомами, сказали таиландские врачи.
Общее количество подтвержденных случаев 2019-nCoV в Таиланде составляет 19. Восемь пациентов излечились. 382 человека находятся под подозрением на заражение, сообщили в министерстве здравоохранения Таиланда.
По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от нового коронавируса. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и 1 случай смерти.
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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