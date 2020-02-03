Турция предоставит финансовую поддержку украинской армии – Зеленский

Турция предоставит Вооруженным силам Украины финансовую поддержку. Об этом 3 февраля в Киеве во время совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает кореспондент издания «ГОРДОН».
«Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренно благодарны вам за это», – сообщил Зеленский.
Президент Украины добавил, что он договорился с Эрдоганом «дать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли», в частности, оно касается строительства и поставок самолетов АН-178.
«Отдельное внимание уделили усилению безопасности в Черноморском регионе. Наши государства будут сотрудничать в сфере поисково-спасательных работ в Черном море. Для этого профильные министерства готовят соответствующее межправительственное соглашение», – рассказал Зеленский.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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