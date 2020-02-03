Гаджеты: Массивные звезды со сверхвысокой плотностью подтверждают теорию Эйнштейна



Общая теория относительности Эйнштейна продолжает подтверждаться современными наблюдениями. Астрономы из Австралии обнаружили одно из самых эффективных доказательств одного из элементов теории относительности наблюдением за парой звезд высокой плотности, которые скручивают и искривляют пространственно-временной континуум.

На протяжении 20 лет велось наблюдение за двумя космическими телами, обладающими сверхвысокой массой и плотностью. При этом использовался телескоп CSIRO Parkes, который и помог получить очередное подтверждение теоретических изысканий гениального Эйнштейна.

Наблюдение велось за системой PSR J1141-6545, состоящей из двух мертвых» звезд, вращающихся друг относительно друга. Один из объектов — белый карлик размером примерно с Землю, но с плотностью в 300 000 раз большей, чем наша планета. Второй объект — это пульсар, вмещающий 100 миллиардов земных масс, но имеющий диаметр всего 20 км (12,4 миль). Пульсар вращается вокруг белого карлика с периодом пять часов, при этом оба объекта вращаются очень быстро вокруг собственной оси.

Пространственно-временной континуум согласно предположению Эйнштейна, искривляется рядом с объектами, имеющими гигантские массы. Математическая теория Йозефа Ленса и Ханса Тирринга в комплексе с гипотезой Эйнштейна позволяет утверждать, что вращающиеся массивные тела также обеспечивают искривление системы пространства и времени.

Ранее ученые установили, что пульсар излучает через равные промежутки времени. Однако для пары в системе PSR J1141-6545, наблюдение за которой велось на протяжении 20 лет, ученые обнаружили смещение сигнала излучения, свидетельствующее об изменении наклона орбиты белого карлика.

Такое явление объясняется тем, что вращающиеся космические объекты скручивают и притягивают систему пространства-времени в окрестности, что согласуется с теорией относительности Эйнштейна.

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