Гаджеты: Google Translate переводит человеческую речь в режиме реального времени



Существование профессии переводчика оказалось под угрозой после появления новой функции Google Translate, работающей в режиме перевода человеческой речи в режиме реального времени. Такое нововведение устраняет языковые барьеры во время прослушивания лекции, выступления политиков или деятелей культуры. Функция Google Translate основана на использовании обучаемого искусственного интеллекта, который в данный момент сам находится на стадии обучения.

Использование новой функции Google Translate ограничено двумя условиями: надежным скоростным подключением к интернету, по причине обработки всех данных на серверах Google и работе через микрофон. Второе условие введено для сохранения коммерческих прав и ограничения использования новых возможностей при переводах лицензированной продукции, например кинофильмов.

Алгоритм работы Google Translate основан на сравнении слов с учетом общего контекста, учете интонации и использовании знаков препинания. Учитывая жесткие условия работы в режиме реального времени, особенно на первых тапах, неизбежны ошибки при переводах. Тем не менее, обучающийся ИИ обеспечит в дальнейшем снижение неправильного толкования в переводимой речи. В настоящее время искусственному интеллекту доступны только 4 иностранных языка: английский, немецкий, испанский и французский. Дата официального выхода сервиса в открытый доступ пока не объявляется.

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