Гаджеты: Google Translate переводит человеческую речь в режиме реального времени

Существование профессии переводчика оказалось под угрозой после появления новой функции Google Translate, работающей в режиме перевода человеческой речи в режиме реального времени. Такое нововведение устраняет языковые барьеры во время прослушивания лекции, выступления политиков или деятелей культуры. Функция Google Translate основана на использовании обучаемого искусственного интеллекта, который в данный момент сам находится на стадии обучения.
Использование новой функции Google Translate ограничено двумя условиями: надежным скоростным подключением к интернету, по причине обработки всех данных на серверах Google и работе через микрофон. Второе условие введено для сохранения коммерческих прав и ограничения использования новых возможностей при переводах лицензированной продукции, например кинофильмов.
Алгоритм работы Google Translate основан на сравнении слов с учетом общего контекста, учете интонации и использовании знаков препинания. Учитывая жесткие условия работы в режиме реального времени, особенно на первых тапах, неизбежны ошибки при переводах. Тем не менее, обучающийся ИИ обеспечит в дальнейшем снижение неправильного толкования в переводимой речи. В настоящее время искусственному интеллекту доступны только 4 иностранных языка: английский, немецкий, испанский и французский. Дата официального выхода сервиса в открытый доступ пока не объявляется.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Александр Лукашенко получил время на «политическую передышку», но Минску вовсе не стоит расслабляться, считает белорусский политолог Александр Класковский. В беседе с Polskie Radio эксперт заявил, что Москва не отказалась от идеи присоединения Белоруссии, следовательно она и далее будет предпринимать попытки в этом направлении. Reuters Независимый белорусский политолог Александр Класковский считает, что визит госсекретаря США Майка […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эстония заявила о важности визита Путина в Тарту / 28 декабря
- Украинский суд приговорил депутата Госдумы Савченко к 14 годам тюрьмы / 12 декабря
- В Пермском крае колясочница пыталась подняться по пандусу в местную администрацию, упала и сломала обе руки / 5 декабря
- Светлана Бондарчук снялась без белья / 19 декабря
- Ребенок потерял пальцы при взрыве петарды на Кубани / 31 декабря
- С начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерли пять человек – Центр общественного здоровья / 14 января
- «Эффект паршивой овцы» — Le Figaro объяснила, почему во Франции трудно соблюдать «трезвый январь» / 28 января
- Подросток скончался при лечении гайморита на Кубани / 16 декабря