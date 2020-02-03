Священник отреагировал на возможное появление кода 666 на номерах машин в Свердловской области

Руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло заявил, что появление кода 666 на автомобильных номерах в Свердловской области не сможет «отдалить» жителей от бога, как и «приблизить» к нему.

«Никакие цифры не способны отдалить нас от бога, равно как и приблизить. Священное писание говорит: «Идол в мире ничто». Давайте упражняться в добрых делах, в помощи ближним, и через ту любовь, что будет в нашем сердце, победим, в том числе наши страхи», – сказал священник, передает РИА «Новости».

Сейчас в Свердловской области выдают номера с кодами 66 и 96. Однако МВД региона предложило ввести трехзначные комбинации кодов, при этом номера на госзнаках могут начинаться от единицы до девяти, поэтому становится возможным появление на номерах кода 666. В христианстве эта цифра имеет особое значение, она якобы скрывает имя «зверя Апокалипсиса».

Ранее сообщалось, что в РФ появится аукцион по продаже «красивых» автономеров.





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