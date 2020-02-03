Фрегат «Адмирал Касатонов» сбил воздушную цель

Фрегат «Адмирал Касатонов» сбил воздушную цель

03.02.2020, 18:32, Новости дня

Российский фрегат "Адмирал Касатонов" провел испытания своего зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут". Как сообщают военные, ЗРК успешно перехватил мишень, запущенную с малого ракетного корабля "Рассвет", пишет агентство ТАСС.

Также во время испытаний экипаж корабля проверял радиолокационные системы фрегата. В частности, пытался обнаружить бомбардировщик Су-24 и транспортник Ан-24 на разном расстоянии и высоте.

"Адмирал Касатонов" – фрегат дальней морской зоны проекта 22350. Длина корабля – 135 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн, предельная скорость – 29 узлов, или около 53 километров в час. Основное вооружение – пусковые установки с ракетами "Калибр" и "Оникс", а также артиллерийская система А-192.

Комплекс ПВО "Полимент-Редут" предназначен для перехвата практически любых летательных аппаратов на расстоянии до 150 километров.

Источник: Вести



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