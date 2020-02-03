В Тбилиси задержали молдаванку, которая регулярно избивала мужа и детей

В Тбилиси задержали гражданку Молдавии, которая регулярно избивала мужа и детей. Следствие установило, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая "нанесла физические и словесные оскорбления" своему супругу, а также детям 10 и 15 лет.
Как сообщили в МВД Грузии, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Женщине грозит от одного до трех лет тюрьмы.
Ранее 3 февраля сообщалось, что голливудская актриса Эмбер Херд избивала своего бывшего мужа, актера Джонни Деппа. В СМИ появилась аудиозапись разговора артистов, в ходе которого Херд призналась, что способна на рукоприкладство, когда выходит из себя.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Александр Лукашенко получил время на «политическую передышку», но Минску вовсе не стоит расслабляться, считает белорусский политолог Александр Класковский. В беседе с Polskie Radio эксперт заявил, что Москва не отказалась от идеи присоединения Белоруссии, следовательно она и далее будет предпринимать попытки в этом направлении. Reuters Независимый белорусский политолог Александр Класковский считает, что визит госсекретаря США Майка […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Уголовное дело о стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК / 19 декабря
- Путин поздравил Лукашенко с 20-летием подписанием договора о Союзном государстве / 8 декабря
- На Украине назвали срок приема страны в НАТО / 5 декабря
- Борисов: Иностранных гостей потрясают рестораны в Украине, они говорят, что такую еду и сервис в Европе подают только в мишленовских ресторанах / 7 декабря
- Названы сроки создания первого опытного образца модернизированного Су-34 / 22 декабря
- В Госдепартаменте США подтвердили, что 3 января Помпео в Киев не прилетит / 1 января
- Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут / 27 декабря
- 49-летняя Кэмпбелл снялась без бюстгальтера / 13 декабря