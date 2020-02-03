В Тбилиси задержали молдаванку, которая регулярно избивала мужа и детей

В Тбилиси задержали гражданку Молдавии, которая регулярно избивала мужа и детей. Следствие установило, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая "нанесла физические и словесные оскорбления" своему супругу, а также детям 10 и 15 лет.

Как сообщили в МВД Грузии, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Женщине грозит от одного до трех лет тюрьмы.

Ранее 3 февраля сообщалось, что голливудская актриса Эмбер Херд избивала своего бывшего мужа, актера Джонни Деппа. В СМИ появилась аудиозапись разговора артистов, в ходе которого Херд призналась, что способна на рукоприкладство, когда выходит из себя.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Александр Лукашенко получил время на «политическую передышку», но Минску вовсе не стоит расслабляться, считает белорусский политолог Александр Класковский. В беседе с Polskie Radio эксперт заявил, что Москва не отказалась от идеи присоединения Белоруссии, следовательно она и далее будет предпринимать попытки в этом направлении. Reuters Независимый белорусский политолог Александр Класковский считает, что визит госсекретаря США Майка […]