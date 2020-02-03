ВГТРК покажет 17 матчей чемпионата Европы по футболу

ВГТРК покажет 17 матчей чемпионата Европы по футболу

03.02.2020, 18:32, Новости дня

Поклонники футбола смогут увидеть в прямом эфире каналов Всероссийской гостелерадиокомпании 17 матчей чемпионата Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света. В списке городов-организаторов юбилейного Евро-2020 числится и Санкт-Петербург.

"ВГТРК, "Матч ТВ" и Первый канал покажут матчи чемпионата Европы в равном объеме" – сообщил глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко, слова которого приводит ТАСС. Как уже сообщали Вести.Ru, сборная РФ попала в группу "В", где ее соперниками стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге две встречи.

Источник: Вести



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