Встреча старых знакомых. Аршавин пересекся с Венгером в Париже

Бывший нападающий сборной России, петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин встретился в Париже на образовательной программе УЕФА с экс-наставником "канониров" Арсеном Венгером.
"Встреча старых знакомых", – написал Аршавин в Instagram, опубликовав совместную фотографию с 70-летним специалистом.
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Напомним, что Венгер проработал в "Арсенале" 22 года. В апреле 2018-го года он объявил о том, что покидает лондонский клуб. Сейчас наставником "канониров" является испанец Микель Артета.
Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" зимой 2009 года за 16,5 миллионов евро. В составе "пушкарей" россиянин принял участие в 145 играх во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач. Также на счету Андрея 75 матчей и 17 голов за сборную России.
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