В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

В Нидерландах предъявлены обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17

03.02.2020, 18:31, Новости дня

Первое слушание по делу о крушении в Донбассе летом 2014 году самолета Boeing Malaysia Airlines пройдет в суде в Нидерландах 9 марта, четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировала адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

При этом она не уточнила, собираются ли обвиняемые приезжать в Нидерланды на суд.

17 июля 2017 года лайнер Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью, при этом все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли.

Совестная следственная группа (ССГ) по расследованию причин катастрофы, в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Украины, Бельгии и Австралии в сентябре 2016 года сообщила, что Boeing был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

В 2017 года ССГ заявил о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске, а в 2019-м назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все четверо объявлены в международный розыск.

Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению самолета.

Источник: Вести



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