Зеленский и Эрдоган обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину

3 февраля в Киеве во время встречи президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом на совместном брифинге сообщил Зеленский, передает кореспондент издания «ГОРДОН».

«Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу через соответствующие коннекторы в Украину», – сказал Зеленский.

12 июня 2018 года состоялась церемония ввода в строй части газопровода TANAP до Турции. В этот день пятый президент Украины Петр Порошенко отмечал, что Украина сможет получать азербайджанский газ через Болгарию и Румынию.

Общая протяженность Трансанатолийского газопровода – 1850 км. Он проходит через Грузию. Пропускная способность TANAP должна составить минимум 16 млрд м³, из которых 10 млрд м³ направлятся в Европу, а 6 млрд м³ – в западные регионы Турции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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