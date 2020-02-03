Деловая активность в промышленности США выросла после 2 месяцев спада

Индекс деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 50,9% по сравнению с пересмотренным значением декабря в 47,8%.
Это случилось после двухмесячного снижения индекса, показали данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management).
Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста индекса только до 48,5% с первоначальных 47,2% в декабре.
Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в январе вырос до 46,6% с пересмотренного уровня декабря в 45,2%. Первоначальный показатель составлял 45,1%.
ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тыс менеджеров.
Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно после опроса менеджеров.
Как известно, показатель индекса ниже отметки в 50% свидетельствует о спаде деловой активности в секторе, выше — о росте.
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