Деловая активность в промышленности США выросла после 2 месяцев спада

Деловая активность в промышленности США выросла после 2 месяцев спада

03.02.2020, 18:31, Новости дня

Индекс деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в январе вырос до 50,9% по сравнению с пересмотренным значением декабря в 47,8%.

Это случилось после двухмесячного снижения индекса, показали данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management).

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали роста индекса только до 48,5% с первоначальных 47,2% в декабре.

Кроме того, индекс занятости в секторе промышленности страны в январе вырос до 46,6% с пересмотренного уровня декабря в 45,2%. Первоначальный показатель составлял 45,1%.

ISM основан в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Его членами являются свыше 40 тыс менеджеров.

Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно после опроса менеджеров.

Как известно, показатель индекса ниже отметки в 50% свидетельствует о спаде деловой активности в секторе, выше — о росте.

Источник: Вести



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