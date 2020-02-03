Погребинский: Рейтинг Зеленского упал из-за СССР

«Рейтинг Зеленского стремительно снижается из-за его высказываний о роли СССР во Второй мировой войне, отсутствия прогресса в Донбассе и гонений на русский язык», – сообщил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал падение рейтинга доверия к президенту Владимиру Зеленскому со стороны жителей Украины.

«Это вполне ожидаемое падение рейтинга Зеленского, – сказал Михаил Погребинский. – Безусловно, сказались его польские высказывания на тему вины СССР в развязывании Второй мировой войны и, самое ужасное, что из-за этого якобы стал возможен Холокост. Это вообще ни в какие ворота не лезет».

По словам собеседника, подобные высказывания Зеленского произвели очень скверное впечатление на доверявших ему избирателей. «Такое можно было ожидать от национал-радикала, но не от Зеленского. Кстати на сайте президента фрагмент видеозаписи выступления в Польше, где он говорит про СССР и Холокост, отсутствует. Видимо в его команде поняли, что сделали что-то не то», – предположил Погребинский.

При этом оппозиция уже воспользовалась складывающейся ситуацией – с 13% до 14,8% вырос рейтинг у «Оппозиционной платформы – «За жизнь», продолжил эксперт. «Однако окончательные выводы делать пока рано. Напомню, что перед саммитом в нормандском формате у Зеленского уже падал рейтинг на 15%, однако после встречи в Париже половину этого падения ему удалось отыграть», – отметил киевский политолог.

«Но падению рейтинга также способствует отсутствие мира и прогресса в Донбассе. Люди разочарованы. И если Зеленскому нужен рост рейтингов – ему необходимо обеспечить урегулирование конфликта на Востоке страны», – отметил Погребинский.

Кроме того, «если бы Зеленский вспомнил свои обязательства разобраться с законом о госязыке, который ущемляет права русскоязычного населения, и новым законом о среднем образовании, который исключает возможность обучения старшеклассников на русском языке – это тоже могло бы улучшить его позиции». «Но в такую возможность я не верю», – добавил эксперт.

А вот чего можно ожидать от Зеленского, так это действий в адрес своего предшественника Петра Порошенко, продолжил Погребинский. «Несмотря на изменения в руководстве Государственного бюро расследований, расследование дел против Порошенко продолжается. Так что в этом вопросе процесс возможно и будет двигаться», – заключил собеседник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди жителей страны упал ниже 50%. Согласно данным исследования общественного мнения, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, Зеленский пользуется доверием 49,4% опрошенных. Полностью доверяют ему 20,7% опрошенных, а скорее доверяют – 28,7%.

Порядка 40% украинцев заявили, что не верят президенту, 20,5% совсем не доверяют, и скорее не доверяют – 18,8%.

Премьер-министру Алексею Гончаруку не доверяют 65,5% жителей страны, а правительству Украины не верят 68,3%. Верховной раде не верят 68,5% украинцев, а лично главе парламента Дмитрию Разумкову не доверяют 52,6%.

Опрос проводился с 24 по 28 января во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных Киеву территорий. В нем участвовали 2003 респондента.

В декабре исследование фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова показало, что «баланс доверия» граждан Украины к институту президентства снизился с 65,9% до 31,7%.





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