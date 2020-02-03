Генпрокуратура обжаловала приговор активисту Котову

В Тверской суд Москвы поступило кассационное представление на приговор активисту Константину Котову от Генеральной прокуратуры, сообщили в пресс-службе суда.

«Представление Генеральной прокуратуры на приговор осужденного Константина Котова для дальнейшей передачи в кассационную инстанцию поступило в Тверской районный суд Москвы», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой.

После формирования материалов дела Котова, отметила она, жалобы адвокатов и представление прокурора направят во Второй кассационный суд общей юрисдикции. Представление подал замгенпрокурора Леонид Коржинек.

Адвокат сообщил, что Генпрокуратура просит кассационный суд о снижении наказания с четырех лет до одного года.

Ранее Конституционный суд постановил, что суды должны пересмотреть приговор активисту Константину Котову.

До этого президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности обвинительного приговора Котову.

Котов 5 сентября был приговорен судом к 4 годам лишения свободы по делу о беспорядках на митингах в Москве. Котова задержали в августе после проведения в Москве несанкционированной акции.

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