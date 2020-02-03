Валерия провела занятие спортом в «полуодетом виде»

После возвращения из новогодних каникул певица Валерия сразу приступила к работе. Недавно знаменитость посетила юбилейный концерт своего коллеги Дмитрия Маликова в Москве. Кроме того, она успевает общаться и с подписчиками в соцсетях, рассказывая им о прогрессе в тренировках.

Накануне супруга Иосифа Пригожина решила отреагировать на язвительные комментарии интернет-пользователей в Instagram. На опубликованном видео исполнительница занимается спортом в домашней обстановке, позируя в розовом спортивном топе и модных велосипедках. В подписи к публикации Валерия отметила: данный ролик – ответ «злобствующей мадам», ведь певица пообещала ей опубликовать видео в полуобнаженном виде.

По словам знаменитости, они никогда не пыталась конкурировать с моделями или профессиональными спортсменками – ей нравится идти своим путем и достигать определенных результатов.

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