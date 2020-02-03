Валерия провела занятие спортом в «полуодетом виде»

После возвращения из новогодних каникул певица Валерия сразу приступила к работе. Недавно знаменитость посетила юбилейный концерт своего коллеги Дмитрия Маликова в Москве. Кроме того, она успевает общаться и с подписчиками в соцсетях, рассказывая им о прогрессе в тренировках.
Накануне супруга Иосифа Пригожина решила отреагировать на язвительные комментарии интернет-пользователей в Instagram. На опубликованном видео исполнительница занимается спортом в домашней обстановке, позируя в розовом спортивном топе и модных велосипедках. В подписи к публикации Валерия отметила: данный ролик – ответ «злобствующей мадам», ведь певица пообещала ей опубликовать видео в полуобнаженном виде.
По словам знаменитости, они никогда не пыталась конкурировать с моделями или профессиональными спортсменками – ей нравится идти своим путем и достигать определенных результатов.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Киевский апелляционный суд отказал защите подозреваемого в убийстве добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина в удовлетворении жалобы на определение Святошинского райсуда Киева по избранию меры пресечения для Редькина. Об этом пресс-служба суда сообщила 3 февраля. Подозреваемый будет находиться под стражей до 11 марта. В суде не называли имени подозреваемого, сообщив, что это – гражданин Р., меру пресечения которому […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Корабль Starliner впервые стартовал к МКС в беспилотном режиме / 20 декабря
- Макаревич рассказал, как новый министр культуры Любимова не дала снять фильм о 50-летии «Машины времени» / 28 января
- «Наше сердце с вами». В иранском отеле, где останавливался погибший экипаж МАУ, повесили памятное фото / 19 января
- Кононенко призвал судить Любимову по делам, а не по старым постам в «ЖЖ» / 23 января
- В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу / 26 декабря
- Samsung собщила о продаже миллиона смартфонов Galaxy Fold / 13 декабря
- Эвакуированные из Уханя американцы проведут 72 часа на военной базе в Калифорнии / 30 января
- Известно, различает ли мозг удовольствие от эротики, денег и сладкого / 24 января