Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

03.02.2020, 18:26, Разное

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина надругался над женой на глазах у двух несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело.

Как передает ИА «Невские новости», инцидент произошел 1 февраля. Пьяный петербуржец пришел домой и начал насиловать супругу. На крики женщины прибежали дети. Разъяренный отец пригрозил им расправой и выгнал из комнаты. После этого старший ребенок позвонил в полицию и сообщил о случившемся.



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