Импорт российских товаров на Украину сократился на 15,3%

Объем импорта товаров на Украину из РФ сократился в 2019 году на 15,3%, или на 1,2 млрд долларов, следует из данных статистики Национального банка Украины.

Согласно данным Нацбанка Украины, доля РФ в общем объеме импорта уменьшилась в 2019 году до 11,3% с 14,3% в 2018 году, передает ТАСС.

При этом объемы экспорта украинских товаров в Россию сократились за 2019 год на 405 млн долларов (13,3%), а доля РФ в общем объеме экспорта Украины снизилась до 5,7% с 7,0% в 2018 году.

Ранее, в декабре 2019 года, Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров.

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