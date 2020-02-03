В Белоруссии начался ремонт участков нефтепровода «Дружба»

Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о начале ремонта дефектов трубопроводов «Уненча-Мозырь» и «Мозырь-Брест».
Кроме того, началась реконструкция технологических трубопроводов на нефтеперекачивающих станциях «Корбин» и «Туров», отметил оператор, передает «Интерфакс».
Работы на НПС «Корбин» планируется завершить к 6 февраля.
20 января сообщалось, что Минск приостановил переговоры с Москвой по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
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