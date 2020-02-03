Власти Петербурга не знали о начале демонтажа СКК «Петербургский», во время которого рухнула крыша и погиб рабочий

Власти Петербурга не знали о начале демонтажа СКК «Петербургский», во время которого рухнула крыша и погиб рабочий

03.02.2020, 18:24, Новости дня

Власти Петербурга не получали уведомлений о начале демонтажа СКК «Петербургский» и не знают, кто вел работы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора города Максима Соколова.

«Официальной информацией о том, кто вел работы на объекте, мы не обладаем. данный момент в рамках уголовного дела Следственный комитет расследует все обстоятельства случившегося, именно ему будет необходимо дать правовую оценку. До этого комментировать что-то преждевременно», — заявил Соколов журналистам.

СКК обрушился 31 января при демонтаже крыши. В результате погиб один рабочий Максим Кучеров. Он находился в момент происшествия не в строительной люльке, потому что так ему приказало начальство, чтобы ускорить работы.

Кучерову не хватало длины веревки, которой он был прицеплен к напарнику, оставшемуся в люльке, и он отцепил страховку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Знаменитый историк Валентин Янин скончался в возрасте 90 лет. Трагическое известие сообщила его супруга Елена Рыбина на своей странице в «Фейсбуке». Причина смерти ученого не раскрывается. Дата и место прощания будут известны позднее. Напомним, в 1951 году Валентин Янин окончил исторический факультет МГУ. Он посвятил множество трудов истории средневекового Новгорода. С 1990 года ученый был […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика