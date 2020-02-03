Власти Петербурга не знали о начале демонтажа СКК «Петербургский», во время которого рухнула крыша и погиб рабочий

Власти Петербурга не получали уведомлений о начале демонтажа СКК «Петербургский» и не знают, кто вел работы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на вице-губернатора города Максима Соколова.
«Официальной информацией о том, кто вел работы на объекте, мы не обладаем. данный момент в рамках уголовного дела Следственный комитет расследует все обстоятельства случившегося, именно ему будет необходимо дать правовую оценку. До этого комментировать что-то преждевременно», — заявил Соколов журналистам.
СКК обрушился 31 января при демонтаже крыши. В результате погиб один рабочий Максим Кучеров. Он находился в момент происшествия не в строительной люльке, потому что так ему приказало начальство, чтобы ускорить работы.
Кучерову не хватало длины веревки, которой он был прицеплен к напарнику, оставшемуся в люльке, и он отцепил страховку.
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