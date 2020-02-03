Нездоровые отношения в два раза увеличивают риск депрессии и тревожности

Человек, состоящий в нездоровых отношениях, имеет намного больше шансов столкнуться в будущем с тревожностью и депрессией. Об этом предупреждают американские специалисты.

В ходе исследования с участием порядка 1500 человек эксперты выяснили, что у людей, испытавших на себе насилие со стороны партнера, риск развития депрессии возрастает вдвое. Имеется в виду не только физическое воздействие – удары или толчки, но и эмоциональное – критика, заставляющая личность чувствовать себя ничтожеством, а также харасмент в виде запугиваний или притеснений.

Как показал эксперимент, женщины, столкнувшиеся с насилием в 21-летнем возрасте, к 30 годам имели большие шансы впасть в депрессию, чем девушки, избежавшие подобной участи. Касательно мужчин, то они более склонны к развитию тревожности.

Отмечается, что «токсично» к партнерам могут одинаково относиться как мужчины, так и женщины. Специалисты советуют не держаться за такие отношения и разрывать их без сожаления во избежание появления в будущем психических расстройств.

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