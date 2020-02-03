Садальский вспомнил о Юрии Богатыреве в годовщину смерти актера и показал его архивное фото

Ровно 31 год назад скончался известный советский артист Юрий Богатырев, снявшийся в таких кинолентах, как «Родня», а также «Свой среди чужих, чужой среди своих». Память своего коллеги решил почтить Станислав Садальский, опубликовав архивное фото коллеги в соцсети.

По его словам, Богатырева всегда очень любили в семье, также он отличался удачливостью и везением. Вначале он хотел стать моряком, как и отец, но затем предпочел актерскую карьеру. Единственный недостаток артиста – очень слабое здоровье, ведь ему пришлось всю жизнь страдать от порока сердца, возникшего в результате скарлатины, которой он переболел в детстве. Кроме того, Богатырев часто жаловался на повышенное давление и усталость, а к концу жизни стал называть себя «старым, толстым и никому не нужным», отметил Садальский.

До 42-летия артист не дожил лишь несколько недель. Богатырев известен и как автор картин – в феврале 1989 года состоялась его первая выставка, а в марте он скончался из-за проблем с сердцем.

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