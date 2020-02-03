Компания Xiaomi выпустила электрическую отвёртку за $21 по краудфандингу

Компания Xiaomi на странице микроблога Weibo пояснила о выпуске нового продукта на собственной площадке краудфандинга. Поклонникам марки предлагается купить за $21 электрическую отвёртку с названием MIJIA All-in-One Electric Screwdriver.

Устройство можно будет найти на площадках Xiaomi Home и Mi Mall 5 февраля с 10:00. После выпуска серийной версии цена повысится до эквивалента $22. Электрическая отвертка MIJIA применяет инновационную безвинтовую архитектуру. Корпус изготовлен из высококачественного инженерного пластика, покрытого тонким слоем краски для защиты от воздействия ультрафиолета. Основной корпус имеет ряд насечек, гарантирующих отсутствие скольжения инструмента в руке. Головка достаточно прочная и лёгкая. Узкий захват имеет ширину в 30 мм. Масса электрической отвёртки составляет всего 185 грамм.



Инструмент имеет режимы работы с электрическим приводом и без него. В последнем случае он будет использоваться как обычная отвёртка. Встроенный аккумулятор на 1,5 тысячи мАч обеспечивает откручивание свыше 180 винтов. Комплект поставки включает битку из легированной стали S2 и насадку длиной 50 мм, что позволяет справиться с креплениями с труднодоступных местах с ограничением доступа из-за слишком тонких щелей либо глубоких отверстий. Устройство имеет переключатель направления вращения.

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