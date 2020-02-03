Зеленский пообещал большой обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса будет озвучена в скором времени.

Глава государства подчеркнул, что в составленном списке перечислено много людей, передает ТАСС.

В понедельник омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «всех на всех» с Киевом невозможен до полного прекращения боевых действий в Донбассе.

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