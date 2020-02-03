В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

В городе Каменское (Днепропетровская область) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез школьников в бассейн. Водитель автобуса умер за рулем. Об этом 3 февраля пишет местное издание «Событие».
Как сообщает издание, автобус с детьми пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор строящегося супермаркета на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, завалив фонарный столб. По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.
Фото: sobitie.com.ua
Когда автобус начал поворачивать в сторону супермаркета, из его передних дверей выпрыгнул человек. Им оказалась учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала изданию, что пыталась позвать кого-то на помощь.
Фото: sobitie.com.ua
В автобусе находились 23 пассажира. В основном это учащиеся младшей и средней школы. Все они живы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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