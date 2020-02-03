Температурные перепады отношений между Вашингтоном и Минском

Прошедший месяц был полон непредсказуемости для белорусских властей. Год начался без заключённого годового контракта с Москвой о поставках нефти. В начале января Александр Лукашенко ожидал исторического визита госсекретаря США – первого за годы своего президентства – но тот был отложен. А потом в прессе появились сообщения о возможном ограничении въезда белорусских граждан в Соединенные Штаты.

21 января издание Politico опубликовало информацию о том, что Белый дом готовится пополнить ряд государств, находящихся под иммиграционными ограничениями США. Тогда сообщалось, что среди семи стран, подпадащих под визовые санкции, может оказаться и одно европейское государство – Беларусь. Однако в окончательный список, опубликованный администрацией США в пятницу, Беларусь не попала.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вулф заявил 31 января, что некоторые из стран успели вовремя устранить недостатки.

«Большинство из этих стран выражают желание сотрудничать, меняться в лучшую сторону, у них есть установленные отношения с США, но по ряду причин они не смогли соответствовать минимальным требованиям», – отметил тогда Чад Вулф.

Преподаватель Вестминстерского университета, эксперт по политическим коммуникациям Алесь Герасименко не видит оснований считать белорусских граждан угрозой безопасности США.

«Пополнение списка объясняется соображениями американской безопасности, но уровень охраны белорусских границ достаточно высокий. Неофициальная причина ужесточения правил иммиграции в США хорошо известна: президент Трамп борется с нелегальными мигрантами. А страны из списка как раз объединяет то, что они являются донорами политических беженцев. Однако и здесь Беларусь не слишком выделяется: заявку на статус беженца в США подаёт около 500 граждан Беларуси в год» – рассказал политолог в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

«У американской погранслужбы могли быть претензии к системе управления идентификационными данными и возможные сложности с проверкой белорусских паспортов», – объяснила Катерина Шматина, аналитик Белорусского института стратегических исследований, – «Но если бы Беларусь сейчас включили в этот список, это бы остановило и без того хрупкий процесс развития двусторонних отношений».

Нефть в поддержку независимости

Включение Беларуси в так называемый travel ban list выглядело бы особенно странно на фоне только что завершившегося визита Майка Помпео в Минск, отмечают эксперты. Первый за 27 лет приезд главы Госдепартамента США, состоявшийся в субботу, стал прорывом в американо-белорусских отношениях, поставленных на паузу в 2008 году, когда в ответ на введение американских санкций белорусская сторона выслала из страны посла США Карен Стюарт.

Майк Помпео и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Минск. 1 февраля 2020 г.

Ожидалось, что основным результатом встречи должна стать конкретная договорённость об обмене послами. Майк Помпео подтвердил, что Государственный департамент в скором времени назовет имя будущего посла в Беларуси.

Однако белорусские и российские СМИ сконцентрировались на другой цитате главы американской дипломатии:

«США хотят помочь Беларуси создать свое собственное суверенное государство. Поэтому наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам», – заявил Помпео на пресс-конференции в субботу.

Для Вашингтона Беларусь не представляет первоочередного интереса в плане торговли, но в политическом аспекте является важным элементом системы безопасности в регионе, считает Катерина Шматина. «Суверенитет Беларуси является противовесом экспансии России. Кроме того, это заявление сделано в ходе неразрешенного спора между Москвой и Минском о поставке энергоносителей», – пояснила аналитик БИСС.

Дружба – дружбой, а санкции?

Но при заявленном желании поддержать суверенитет Беларуси, госсекретарь не огласил решения о незамедлительной отмене действующих санкций в отношении ряда белорусских госпредприятий и чиновников. Помпео также подчеркнул, что обсудил с президентом Лукашенко проблемы с правами человека в Беларуси.

«Санкции закреплены законом. Мы продолжим оценку. Мы ясно высказывали свою позицию относительно перемен, необходимых для снятия санкций. Этот момент пока не наступил, но мы очень надеемся, что такие события, как сегодня, приближают нас к цели», – отметил госсекретарь.

Несмотря на весьма короткое пребывание в Минске, глава Госдепартамента выделил полчаса на встречу с представителями гражданского общества. О непрекращающихся нарушениях прав человека в Беларуси Майку Помпео рассказали правозащитник и бывший политзаключенный Алесь Беляцкий, председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, Елена Анисим из Общества белорусского языка и Сергей Дроздовский из Офиса по правам людей с инвалидностью. Оппозиционных политиков на встрече не было.

Помпео впечатлён

О сових впечатлениях от встреч в белорусской столице госсекретарь США рассказал в Твиттере. Пожалуй, самый эмоциональный «твит» касался экскурсии по Парку высоких технологий, которую для него провели директор Парка Всеволод Янчевский и глава крупной белорусской IT-компании EPAM Systems Аркадий Добкин. Они познакомили высокого гостя с передовыми разработками компаний-резидентов, которые работают на рынке Соединенных Штатов в сфере дополненной реальности, беспилотного транспорта, здравоохранения и искусственного интеллекта.

«Я впечатлен увиденным в Парке высоких технологий. Великолепный пример того, как Беларусь может реализовать свой невероятный потенциал через перспективную экономическую политику и продуманное регулирование. Очевидна и степень влияния американских инвестиций на рост благосостояния во всём мире», – написал Майк Помпео.

По данным пресс-службы Парка, на долю США приходится 44% экспорта резидентов ПВТ. В Парке зарегистрированы 62 компании с американским капиталом. В 2019 году более 280 резидентов поставили свои продукты на рынок США на сумму 900 млн долларов.

Майк Помпео посещает Парк высоких технологий в Минске. 1 февраля 2020 г.

Шматина отметила, что часть американских специалистов предлагает поддерживать независимость Беларуси путём инвестиций в бизнес. «Прагматики видят альтернативу прямой политической поддержке, чреватой агрессией со стороны Москвы. Лучше закреплять инвестиционные связи. Всё чаще в рамках программы помощи USAID появляются проекты поддержки инноваций в белорусской экономике», – сказала эксперт.

На лезвии ножа

Однако политолог Алесь Герасименко предостерегает, что страны, однажды уже побывавшие в «чёрном списке», легко могут быть в него возвращены. Если по каким-либо причинам Александр Лукашенко не будет выполнять договорённостей, общий визовый режим с США для белорусов вновь может быть поставлен под вопрос.

Напомним, две недели назад источник в Белом доме сообщил, что список будет расширен. По мнению New York Times, в свете разбирательств по импичменту на Капитолийском холме Дональд Трамп предпринял попытку переключить внимание общественности на противоречивую тему борьбы с нелегалами на территории США.

Новые страны добавлены через три года после введения ограничивающего списка на въезд. 27 января 2017 года вступил в силу указ президента США об ограничении въезда для граждан Венесуэлы, Ирана, Йемена, Ливии, Сомали, Сирии и Северной Кореи. Первоначально указ также касался Ирака, Судана и Чада, однако позже их исключили из списка. Указ был воспринят в штыки многими политиками-демократами, правозащитниками и представителями бизнеса. Дело дошло до Верховного суда, который, впрочем, не признал решение дискриминацией по религиозному признаку (большинство из этих стран – мусульманские) и подтвердил право президента на издание подобных исполнительных указов.

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