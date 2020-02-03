Чавушоглу позвонил Лаврову после инцидента в Идлибе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову, стороны обсудили ситуацию в Идлибе, информирует российский МИД.
«Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибской зоне деэскалации. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, прежде всего, достигнутых по итогам встречи президентов РФ и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Указывается, что стороны подчеркнули важность «скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов», а также «немедленное прекращение» провокаций против мирных жителей и вооруженных сил Сирии.
«Обсуждены дальнейшие практические шаги стран-гарантов Астанинского процесса в целях нормализации обстановки «на земле» и содействия усилиям Конституционного комитета. Министры вновь отметили безальтернативность всеобъемлющего разрешения сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
В ночь на понедельник шесть турецких военных погибли и девять получили ранения в столкновениях с сирийской армией в Идлибе. Анкара пообещала отомстить за гибель военных.
После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии пояснили, что инцидент произошел из-за того, что турецкие военные не предупредили Россию о своих передвижениях. В Анкаре опровергли эти данные.
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