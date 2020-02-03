Google Photo напечатает и пришлёт лучшие снимки за месяц

Разработчики «Google Фото» тестируют в США услугу, в рамках которой пользователям предложат распечатать и доставить домой лучшие фотографии за месяц. Об этом пишет издание 9to5Google, опубликовавшее скриншоты нового сервиса.
Снимки, сделанные за последние 30 дней, будут выбираться из медиагалереи автоматически. Какие кадры получились самыми удачными, решат компьютерные алгоритмы Google. При желании, пользователи смогут указать одну из трех категорий, которой будет отдаваться предпочтение: «в основном люди и животные», «в основном пейзажи» либо «всего по чуть-чуть».
За $7,99 в месяц (около 500 рублей) подписчики получат десять изображений, напечатанных на белой матовой открытке размером 4х6″ с небольшой рамкой. Перед печатью выбранные снимки можно будет отредактировать.
В США «Google Фото» принимает заказы на печать фото с 2017 года. Стоимость одного снимка размером 4х6, 5х7 или 8х10″ начинается с $0,25. Получить их можно в тот же день, забрав заказ из магазинов Walmart (на матовой бумаге) или CVS (на глянцевой). В РФ эта услуга недоступна.
Текст:
Вести.Hi-tech
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: При заходе на посадку в Шереметьеве у пассажирского самолеты Sukhoi Superjet 100 сработал датчик неисправности гидросистемы. Самолет "Аэрофлота" летел рейсом 1189 из Волгограда в Москву. Лайнер приземлился в штатном режиме, сообщает ТАСС. При посадке никто из пассажиров не пострадал. Внеплановую посадку SSJ100 выполнил в Ростове-на-Дону 21 января с 88 пассажирами на борту. Самолет летел из […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пелоси осудила план Макконнелла по разбирательству дела об импичменте / 21 января
- Arizona Sports — капитан канадской сборной извинился за неуважительное поведение после матча с россиянами — задумался над ошибками / 29 декабря
- В Борисполе будут проверять инфракрасными термометрами всех пассажиров из Китая / 26 января
- Путин указал на важность встречи с Лукашенко / 7 декабря
- Сильное землетрясение произошло в Иране / 2 января
- Автоновости: Новый Kia Sorento получит интерьер от «Оптимы» / 30 декабря
- Автоновости: На тесты вышел самый большой кроссовер Volkswagen / 17 января
- Песков: Ливия стала пристанищем для наемников из огромного количества стран / 26 декабря