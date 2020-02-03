«Спасибо, что ты есть», «Любовь моя!». Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями

Украинские телеведущая Катя Осадчая поздравила с третьей годовщиной брака своего мужа и коллегу Юрия Горбунова. Пост она разместила в Instagram.

«Три года назад мы сказали друг другу «да». Три года ты мой муж. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Все остальные скажу лично», – написала она.

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Три роки тому ми сказали одне одному — так 🙂 три роки ти мій чоловік * @gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті * все решта скажу особисто

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 3 Фев 2020 в 3:58 PST

Горбунов также посвятил в Instagram супруге пост.

«Поздравляю тебя, любовь моя! Официально три года вместе! Не официально больше. Спасибо, что ты есть! Спасибо за нашего Ивасика!» – обратился он к жене.

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Вітаю тебе,любов моя!!Офіційно-три роки разом!Не офіційно-більше * .Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 3 Фев 2020 в 4:06 PST

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения за пять дней до рождения ребенка.

Их сын Иван родился 8 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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