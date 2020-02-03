Эрдоган заявил об увеличении числа погибших турецких военных при обстреле в Идлибе

Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных увеличилось до восьми, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также утверждает, что почти 1 млн сирийцев покинули Идлиб и направляются к границе с Турцией, передает ТАСС.
До этого сообщалось о шести погибших турецких военных в результате столкновений с сирийской армией в Идлибе. После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.
Российские военные объяснили инцидент тем, что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. В Анкаре опровергли эти данные.
После инцидента по телефону пообщались главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на День Победы в Москву, сообщил источник в дипломатических кругах. «Президент Египта приедет в Москву на День Победы», – передает его слова ТАСС. Кремль официально его участие в праздничных мероприятиях к 75-летию Победы не подтвердил. Ранее японский премьер Синдзо Абэ сообщал, что рассматривает возможность визита на торжества в Москву […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Дело о коррупции в киевском Институте рака передали в суд / 29 января
- С одной из сестер Хачатурян сняли электронный браслет / 27 декабря
- Шейк в корсетах позировала для 7Hollywood / 17 декабря
- С целью «широкого» обсуждения законопроекта о дезинформации Бородянский не допустил к нему большинство медийщиков, просивших аккредитацию / 28 января
- Рада отложила на год запуск электронной системы трансплантации / 20 декабря
- Иосиф Пригожин изменил мнение насчет выступления Сергея Лазарева на Евровидении / 16 мая
- RT поставил рекорд просмотров на YouTube среди мировых телеканалов / 29 января
- Драка в аэропорту Борисполь. Прокуратура сообщила о подозрении охраннику Ляшко / 3 декабря