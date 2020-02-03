Эрдоган заявил об увеличении числа погибших турецких военных при обстреле в Идлибе

Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных увеличилось до восьми, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также утверждает, что почти 1 млн сирийцев покинули Идлиб и направляются к границе с Турцией, передает ТАСС.

До этого сообщалось о шести погибших турецких военных в результате столкновений с сирийской армией в Идлибе. После инцидента истребители F-16 ВВС Турции и турецкая артиллерия нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российские военные объяснили инцидент тем, что турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. В Анкаре опровергли эти данные.

После инцидента по телефону пообщались главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

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