Одна из двойняшек экс-возлюбленного Анны Седоковой умерла после рождения

Одна из двойняшек экс-возлюбленного Анны Седоковой умерла после рождения

03.02.2020, 18:04, Разное

В конце прошлого года у экс-бойфренда певицы Анны Седоковой произошло пополнение в семье. Супруга бизнесмена Артема Комарова Евгения Дравина родила ему двух дочерей-двойняшек. К сожалению, одна из малышек впоследствии скончалась.
Экс-участница проекта «Голос» в публикации в соцсетях призналась, что роды прошли очень тяжело, ей с новорожденными пришлось провести несколько недель в больнице. Через некоторое время одна из девочек, пишет «СтарХит» со ссылкой на окружение пары, умерла. Напомним, что после начала отношений с Комаровым Дравина старалась стать для мужа идеальной второй половинкой – она даже удалила страницу в Instagram, из-за которой её ранее критиковали интернет-пользователи за публикацию слишком провокационных кадров.

Анна Седокова и Артем Комаров расстались после рождения сына Гектора. По слухам, бизнесмен не очень любил образ жизни напоказ, пропагандируемый певицей. На данный момент исполнительница состоит в отношениях со спортсменом Янисом Тиммой.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на День Победы в Москву, сообщил источник в дипломатических кругах. «Президент Египта приедет в Москву на День Победы», – передает его слова ТАСС. Кремль официально его участие в праздничных мероприятиях к 75-летию Победы не подтвердил. Ранее японский премьер Синдзо Абэ сообщал, что рассматривает возможность визита на торжества в Москву […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика