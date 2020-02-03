Одна из двойняшек экс-возлюбленного Анны Седоковой умерла после рождения

В конце прошлого года у экс-бойфренда певицы Анны Седоковой произошло пополнение в семье. Супруга бизнесмена Артема Комарова Евгения Дравина родила ему двух дочерей-двойняшек. К сожалению, одна из малышек впоследствии скончалась.
Экс-участница проекта «Голос» в публикации в соцсетях призналась, что роды прошли очень тяжело, ей с новорожденными пришлось провести несколько недель в больнице. Через некоторое время одна из девочек, пишет «СтарХит» со ссылкой на окружение пары, умерла. Напомним, что после начала отношений с Комаровым Дравина старалась стать для мужа идеальной второй половинкой – она даже удалила страницу в Instagram, из-за которой её ранее критиковали интернет-пользователи за публикацию слишком провокационных кадров.
Анна Седокова и Артем Комаров расстались после рождения сына Гектора. По слухам, бизнесмен не очень любил образ жизни напоказ, пропагандируемый певицей. На данный момент исполнительница состоит в отношениях со спортсменом Янисом Тиммой.
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